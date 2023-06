L'attaccante belga è uno dei nomi per il reparto offensivo dell'Inter nella prossima stagione

Dodi Lukebakio è uno dei nomi per il reparto offensivo dell'Inter nella prossima stagione. Il club nerazzurro non è solo nella corsa al belga, nelle ultime ore c'è stato un inserimento della Fiorentina. Come riporta Sky Sport, anche Bologna e Torino monitorano quanto sta accadendo, mentre all'estero ci sta pensando il Villarreal.