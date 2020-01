Inter, Vidal preoccupato: una novità da Barcellona cambia tutto?

Arturo Vidal comincia a sentire puzza di bruciato. Il cileno, in Arabia per la Supercoppa di Spagna, vuole l’Inter e sta spingendo per ottenere il via libera dal Barcellona.

Ieri l’agente del cileno Fernando Felicevich, svela la Gazzetta dello Sport ha avuto nuovi contatti telefonici col d.s. Ausilio per fare un punto sulla situazione. Felicevich ha in mano un’offerta dell’Inter da 12 milioni di euro, cifra che al momento non basta al Barcellona. Marotta ha dalla sua la spinta del calciatore, a causa di un rapporto mai decollato col tecnico Valverde. I dirigenti del Barça e i senatori dello spogliatoio stanno cercando di convincerlo a restare almeno fino a fine stagione.

E l’Inter sta cominciando a valutare seriamente la situazione. La novità potrebbe essere rappresentata dal gioco a rialzo del Barcellona, che potrebbe chiedere un prezzo ancora superiore ai 20 milioni previsti per cercare di scoraggiare i nerazzurri. E allora le strategie potrebbero anche cambiare, con l’idea Eriksen sullo sfondo che prende sempre più corpo.