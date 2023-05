«Grande orgoglio per le tre italiane in finale, era una vita che non succedeva. La Fiorentina, che secondo me dopo il Napoli gioca il calcio migliore d'Italia, si è meritata la finale di Conference. La Roma ha fatto un grande percorso in EL. L'Inter ha fatto una grande Champions, tre squadre italiane in finale è importante per l'Italia, bisogna fare il tifo per tutte e tre».