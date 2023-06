Manchester City, Walker: “Sto bene, non mi perderò la finale per nulla al mondo”

Kyle Walker ci sarà. Con alcune parole a Sky Sports News, il difensore del Manchester City, non al meglio per un problema alla schiena, ha assicurato che sarà presente in campo nella finale di Champions League sabato sera contro l'Inter a Istanbul.

"Sto bene, sto solo invecchiando. Sto benissimo, è solo un giorno in più di recupero. Ho giocato molti minuti nelle ultime settimane, quindi l'allenatore ha detto: 'Rimani fuori e gioca sabato, non vedrai l'ora di tornare'. Sto bene, ho giocato tanti minuti soprattutto quando gli altri erano infortunati. Ma non mi perderò la finale di Champions League per nulla al mondo".