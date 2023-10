Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha parlato anche della situazione di Yann Sommer. Qualcuno, infatti, in Svizzera vorrebbe un cambio in porta e promuovere Gobel. Ma Yakin non è dello stesso avviso ed elogia così il portiere dell'Inter :

"Ha fatto vedere quello che sa fare tra i pali. Inoltre, non si è mai lamentato di nulla, anzi. Sempre messo sotto pressione, alla fine ha reagito. Ma ha anche dimostrato che è un portiere forte. L'addio al Bayern? Non è stato facile per lui. Quando è arrivato in Nazionale, ovviamente gli ho parlato. Ma quello non era lo Yann come lo conosco io. Lui ha bisogno di fiducia per poter dare il 100%".