Inter, Young: “Se potessi tornare a giocare nel Watford, andrei via adesso. E’ il club…”

Ospite speciale dell’ultima puntata di ‘Golden Tales’, il podcast ufficiale del Watford, Ashley Young ha espresso a chiare lettere il suo amore per gli Hornets, club che lo ha cresciuto come uomo e calciatore e che lo ha lanciato nel calcio che conta. Young ora si è ritagliato uno spazio importante nell’Inter di Conte, ma non ha certo dimenticato le sue origini, tanto che è arrivato a dichiarare:

“Se potessi tornare indietro e giocare di nuovo al Watford, andrei via dall’Italia adesso perché è il luogo che conosco, è da dove vengo ed è ciò che mi ha permesso di essere quello che sono e arrivare dove sono. Mi ha permesso di avere un inizio umile“.

(Fonte: watfordfc.com)