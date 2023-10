Youth league, pagelle Inter-Benfica: Berenbruch il migliore, ingenuità Cocchi

Aidoo 6,5 Davanti si ritrova uno come Hugo Felix, ma non lo soffre e anzi, si propone anche in fase offensiva.

Stante 6,5 Tiene in piedi la difesa con sicurezza, bada al sodo e chiude ogni varco. Il tutto con il peso di un cartellino giallo rimediato dopo un minuto. Sfortunato in occasionde della deviazione che porta al gol del Benfica.

Matjaz 5,5 Non al meglio fisicamente e si vede, commette qualche sbavatura e prova a restare a galla come può. (dal 1' st Maye 6 Gettato nella mischia a inizio ripresa, non sfigura)

Cocchi 5 Chivu lo richiama spessissimo, e lui finisce per andare in confusione: errori tecnici non da lui, nel finale rovina tutto facendosi espellere e lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Di Maggio 6 Meno brillante rispetto alle ultime uscite, si fa comunque apprezzare per lo spirito di sacrificio. (dal 40'st Ricordi sv)

Stankovic 6 Ordinaria amministrazione davanti alla difesa, regia non particolarmente brillante. (dal 18' st Bovo 6 Lotta in mezzo al campo)

Berenbruch 7,5 Il migliore in campo, e non solo per il gol: ruba palla, pressa a tutto campo, imbecca i compagni e sfiora la doppietta, correndo fino all'ultimo secondo. Difende, attacca, segna: imprescindibile in questo momento.

Kamate 5,5 Anche in una giornata non particolarmente spumeggiante, va vicinissimo al gol: una volta mette la palla sull'esterno della rete, in un'altra colpisce la traversa. In entrambe le occasioni avrebbe potuto e dovuto fare di più.

Spinaccè 5,5 Altra giornata difficile, spesso isolato e chiuso dai centrali avversari. Non riesce ad essere d'aiuto alla squadra. (dal 40' st Vedovati sv)

Quieto 7 Combina bene con Berenbruch e Cocchi sulla sinistra, manda in porta Kamate, ha un'occasione ma non calcia benissimo. Positivo finchè ne ha. (dal 18' st Diallo 6 Minuti importanti nelle gambe)

Chivu 6,5 La squadra cala alla distanza, ma può essere soddisfatto per la prova di maturità dei suoi, che soffrono e portano a casa un punto importante. Non trova la carta vincente nella ripresa.

