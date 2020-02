Zamorano: “Sanchez? Resti all’Inter, a giugno è molto probabile che arrivi anche Vidal. So che…”

Il nome di Arturo Vidal è stato accostato con tanta insistenza all’Inter. Chi invece preannuncia che i nerazzurri riusciranno a chiudere il colpo a giugno è Ivan Zamorano che ha parlato così a Al Aire Libre:

“Sanchez? Ha un contratto con lo United, però vediamo dove lui vorrà continuare a giocare e se è felice. Mi piacerebbe restasse a Milano, a giugno ci sarebbe l’opportunità di giocare con un altro cileno, che è molto probabile che lo raggiunga. Vidal? Sono ottimista sul vedere entrambi i cileni all’Inter, e ho informazioni privilegiate. Tutti sappiamo cosa significhi Vidal per Conte. A giugno lo sforzo fatto sarà senza dubbio più importante e gli interisti sarebbero molto felici di avere Arturo”.

SANCHEZ – “Spero che abbia la chance di giocare dal 1′ contro il Milan. Penso che abbia cambiato l’ultima partita. Con la sua intelligenza e velocità ha fatto la differenza. La cosa più importante è che possa divertirsi e fare una grande partita. All’Inter ha pagato un po’. A Manchester non giocava e ha pagato il dover entrare in forma. Quando stava nel suo miglior momento, poi si è fatto male. Sappiamo quanto è forte e penso che sia ritornato in campo nel giusto modo”.

