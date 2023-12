Zamorano: “Inter superiore in tutto, favorita per lo scudetto: e quella finale del ’98…”

Intervenuto al Matchday Programme in vista di Lazio-Inter, Ivan Zamorano, ex attaccante nerazzurro, ha parlato così

Intervenuto al Matchday Programme in vista di Lazio-Inter, Ivan Zamorano, ex attaccante nerazzurro, ha parlato così:

Ti sarebbe piaciuto giocare con qualche giocatore della Lazio di oggi o agli ordini di Sarri?

"Difficile dirlo, da quel club sono passati grandi giocatori, anche sudamericani importanti come il mio amico Salas, oppure Almeyda e Veron. Non so come mi sarei integrato nel 4-3-3 di Sarri, perché ho sempre giocato a due davanti. Ma non avrei avuto problemi ad adattarmi".