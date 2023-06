Zanetti: “Grazie ragazzi. Avete onorato la maglia. Sempre a testa alta con l’Inter nel cuore”

"Grazie Ragazzi , Mister e Staff per averci dato la possibilità di vivere con voi un percorso incredibile pieno di emozioni…con dei tifosi straordinari per tutti quei km che hanno fatto per noi! Avete lottato fino all’ultimo, onorando la nostra maglia , sempre a testa alta ma soprattutto con l’Inter nel cuore".

È il messaggio che Javier Zanetti ha affidato ai social per ringraziare Inzaghi e i giocatori dopo la sconfitta di misura contro il Manchester City. Tanto rammarico per come è finita, ma ci sono tutti i presupposti per ripartire più forti di prima.