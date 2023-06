La dedica di Zanetti al murale in suo onore: “Inter, ti amerò per sempre”

Quasi sembra scontato, ma non lo è affatto. Perché l'amore tra Javier Zanetti e l'Inter (inteso non solo come club, ma più in generale anche come piazza) è speciale. Dura da tempo, non si lascia scalfire. Ieri l'ennesima dimostrazione, con il murale dedicato dalla Curva Nord a Pioltello all'ex capitano nerazzurro, travolto ancora una volta dall'entusiasmo di diverse generazioni. Non è mancata la sua firma, tra tanti tifosi intervenuti e la dedica che racchiude il senso di un'avventura che non finirà mai.