Di Marzio: “Inter, quella di Brozovic quasi una provocazione. Il Barça offre…”

“Inter, è stata la giornata di Thuram martedì, ma non ancora di Brozovic. Il giocatore ha espresso dei dubbi nell’accettare la destinazione Al-Nassr, vuole molti più soldi. È quasi una provocazione per non accettare il trasferimento, dietro c’è il Barcellona che spinge. Darebbe meno soldi all’Inter - 18 milioni di euro - e meno anche al giocatore, ma l’offerta ancora non è formalizzata. I nerazzurri devono aspettare la decisione del croato”, ha spiegato il giornalista.