Inter, soluzione interna per la fascia destra? Zanotti, pronto un percorso “alla Dimarco”

La fascia destra dell'Inter potrebbe cambiare totalmente faccia nella prossima stagione: Dumfries e Cuadrado, infatti, potrebbero lasciare il posto al canadese Buchanan (per il quale il forcing nerazzurro è sempre più in aumento) e a un giovane che tanto bene sta facendo in prestito lontano da Milano. Parliamo di Mattia Zanotti, classe 2003, che sta brillando con la maglia del San Gallo nel campionato svizzero e con quella della Nazionale Under 21.