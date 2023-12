Inter, piani a destra: “Via Dumfries, ecco chi può avere Inzaghi come vice-Buchanan”

La fascia destra è la zona di campo in casa Inter che dovrebbe subire i cambiamenti più rilevanti nelle prossime sessioni di mercato. A gennaio arriverà Tajon Buchanan , mentre a giugno, ci sarà una partenza importante: "In assenza di novità sul fronte societario ma comunque in ossequio ai patti firmati con la Uefa in tema di fair play finanziario - scrive Tuttosport -, l’Inter dovrà infatti pure quest’anno fare una cessione importante e, come sottolineato, l’olandese (anche grazie al possibile volano dato dagli Europei) può avere molto mercato soprattutto in Premier, dove la sua fisicità può essere premiante per chi lo ingaggia.

Tra l’altro, in assenza di rinnovo, sarebbe pure per il club nerazzurro l’ultima occasione per monetizzare. A completare il puzzle la ricchezza di soluzioni presenti a destra, anche grazie a due scelte azzeccatissime da parte della coppia Ausilio-Baccin: in primis quella di acquistare Bisseck a prezzi di saldo (7 milioni con pagamento in 2 rate da 3,5 ciascuna), quindi la decisione di spedire - dopo avergli preventivamente rinnovato il contratto - Mattia Zanotti al San Gallo. L’esterno destro dell’Under 21 azzurra è titolare in pianta stabile e fin qui ha sommato 17 presenze, 16 delle quali da titolare: una full immersion tra i grandi che potrebbe convincere Simone Inzaghi a tenerlo - in caso di partenza di Dumfries - come vice Buchanan (per caratteristiche fisiche, il ragazzo ricorda Dimarco). Anche perché l’Inter avrebbe comunque le spalle coperte da Matteo Darmian che non dovrebbe avere troppe incombenze strettamente difensive alla luce della presenza di Pavard e Bisseck alle sue spalle".