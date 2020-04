Zazzaroni, rivelazione clamorosa: “Sette dirigenti di A non voglio ripartire per tentare di…”

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni fa delle clamorose rivelazione provenienti da fonti definite “attendibili” sulla posizione di alcuni club di Serie A:

“(Malagò, ndr) Risponde alle ripetute richieste dei sei presidenti e di un dirigente della serie A che per evitare fallimenti, retrocessioni e altre uscite, oppure per ambizioni supereuropee, si oppongono con tutte le forze alla ripartenza. Una follia: se dovessero ricominciare soltanto gli altri campionati – Bundesliga, Premier, Liga – il valore patrimoniale dei nostri club e degli asset si polverizzerebbe. Per un paio di club, sempre secondo le voci di dentro, lo scopo è – appunto – la desertificazione della serie A, l’impoverimento del “ceto” medio-basso per tentare la carta della SuperLega”.

