Zazzaroni: “Lo scudetto l’Inter può solo perderlo. Ora ce l’ha in pugno”

Le considerazioni del direttore del Corriere dello Sport a proposito dei nerazzurri dopo Inter-Genoa di ieri

Ivan Zazzaroni non ha dubbi sulla lotta scudetto. Il direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale di oggi, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero: "Dalla ventiquattresima esco con una convinzione: lo scudetto l’Inter può solo perderlo. Quella vista ieri ce l’ha in pugno, perché va oltre i punti che la separano dal Milan (vittoria all’Olimpico agevolata da un rigore televisivo in una gara che ha peraltro completato senza Calhanoglu, Ibra e Rebic), dalla Juve e dall’Atalanta, e oltre le distanze tecniche e gli ostacoli moltiplicati esponenzialmente dalla pandemia".

In particolare, sui nerazzurri ha detto: "Con il Genoa ho riconosciuto la sua espressione migliore. Una squadra capace di interpretare più partite in una (da questa flessibilità, una ventina di tiri verso la porta di Perin). Ciò che più ha inciso sono i ritrovati tempi di recupero, di preparazione dell’impegno e di smaltimento delle tossine. Due “meneur” con i piedi dolci, poi, offrono a Handanovic e ai centrali molte soluzioni in uscita. Lukaku fa da riferimento ideale per il lancio lungo, Darmian o Hakimi e Perisic allargano splendidamente il campo. Barella porta il pressing come nessuno".