Zazzaroni: “Vedo l’Inter in finale di Champions. Ma se la perde e arriva quinta…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fiducia nell'Inter in campo europeo e pronostica i nerazzurri in finale

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fiducia nell'Inter in campo europeo. I nerazzurri sfideranno il Benfica nei quarti e, in caso di qualificazione, dovrebbero sostenere il derby italiano contro la vincente di Milan-Napoli.

Malgrado un camino impegnativo, per Zazzaroni esistono concrete chance di vedere la formazione di Simone Inzaghi in finale a Istanbul.

"Credo che l’Inter abbia una grande opportunità di arrivare in finale. Anzi per me è la favorita tra le italiane. Ma se poi arriva quinta e perde in finale? Vanno nel fumo 70-80 milioni di euro", ha detto a Deejay Football Club.