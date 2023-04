CorSera – Inter monitora operato di Thiago Motta. Si giocherebbe così

L'uomo per il futuro dell'Inter potrebbe arrivare dal passato. Un passato glorioso e vincente, perché Thiago Motta era un centrocampista nerazzurro ai tempi del Triplete. Dell'ex giocatore, oggi tecnico del Bologna, parla il Corriere della Sera. Il quotidiano ne parla per raccontare chi è l'ex centrocampista. Ma soprattutto viene sottolineato che è uno dei candidati alla panchina del club interista se con Inzaghi si arriverà all'addio a fine stagione.

"L'Inter sta attraversando un momento difficile in campionato (10 sconfitte su 29; sei gare di fila senza vittoria; due gol segnati nelle ultime quattro partite), nonostante sia ancora in corsa su tutti i fronti. Al momento, però, la squadra è quinta e se finisse così, non sarebbe qualificata alla prossima Champions. I tifosi sembrano aver finito la pazienza, mentre la dirigenza monitora con attenzione il da farsi. E osserva con piacevole interesse l'operato di Thiago Motta sulla panchina del Bologna", si legge sull'edizione on line del quotidiano.

E si spiega anche come giocherebbe la squadra interista se arrivasse lui sulla panchina. Innanzitutto sarebbe rivoluzione sul modulo. Dalla difesa a tre di Conte, prima, e Inzaghipoi, si passerebbe alla difesa a quattro. I suoi moduli prediletti sono il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Bastoni giocherebbe in mezzo alla difesa e invece in mezzo al campo sarebbero importantissimi i ruoli di Calhanoglu e Barella con i loro movimenti. Lautaro giocherebbe da seconda punta, a supporto di un centravanti. Che non si sa ancora chi sarà in futuro: Lukakuoppure un altro?