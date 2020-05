Zé Elias: “Una volta con Ronaldo, Djorkaeff e altri rovinammo un macellaio. Quel ragazzo…”

Ha indossato la maglia dell’Inter per tre stagioni, dal 1996 al 1999, lì Youri Djorkaeff ha dimostrato di essere un giocatore di livello mondiale. Intervistato dalla ESPN, il suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Inter, Zé Elias, racconta com’era il francese dentro e fuori il campo: “Era un ragazzo fantastico. Il mondo poteva cadere, ma non gli importava. Era sempre molto calmo. Una volta, durante una partita contro il Venezia , ho passato la palla al nostro terzino sinistro che era molto forte ma ruvido. All’epoca Djorkaeff si girò verso di me e disse: ‘Zezé, passami la palla! Quel ragazzo è rude, non sa come giocare!”. L’ho guardato e ho detto:” Va bene!“. Il brasiliano parla poi di un altro ex compagno di squadra, Aron Winter: “È stato il ragazzo più bravo e rispettabile che abbia mai incontrato nel calcio. Sorrideva sempre e trattava tutti bene e con grande educazione“.

Zé Elias ricorda poi un divertente aneddoto: “Io, Ronaldo, Mazzantini, Winter e Djorkaeff eravamo sempre insieme. Una volta, un ragazzo che aveva una macelleria a Milano e conosceva Ronaldo lo ha invitato ad andare lì e gli disse di portare alcuni amici. Il “Fenomeno” ci ha portati con lui e, mio ​​Dio, abbiamo fatto un danno! Il ragazzo non ci ha mai più dimenticati. Abbiamo iniziato con prosciutto crudo, poi salame… Abbiamo mangiato troppo! Il povero ragazzo ha avuto una perdita enorme“.

(ESPN Brasil)