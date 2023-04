Zenga: “11 sconfitte? Perse 14 nell’anno in cui ho vinto la Coppa Uefa con l’Inter”

L'ex portiere nerazzurro ha commentato su Skysport la sconfitta per uno a zero contro il Monza

Un record negativo assoluto. Mai nella sua storia l'Inter aveva perso tre gare di fila in campionato a San Siro (per l'onor di cronaca anche questa sera gremito) senza segnare neppure un gol. Di storia nerazzurra Walter Zenga ne sa, l'ex portierone interista ha commentato l'ennesima serataccia della formazione di Inzaghi in un campionato che sembra ormai aver preso una brutta piega.

«L’Inter stasera non aveva lo stesso atteggiamento della partita di Lisbona. La stessa attenzione anche. Hanno vinto solo Real Madrid e City in questo turno post Champions, le due squadre più abituate. Tutte le altre hanno avuto problematiche. 11 sconfitte in stagione? Abbiamo perso 14 partite in campionato quando io vinsi la Coppa Uefa con la maglia nerazzurra», ha sottolineato.