TS – Inter, Zhang lontano da Milano da 3 mesi: assemblea in call. Dietro la sua assenza…

Affari in Giappone

In questi tre mesi Zhang ha fatto avanti e indietro diverse volte proprio fra Nanchino e Tokyo: il presidente nerazzurro, infatti, ha diversi affari in ballo in Giappone e in questo periodo si è dedicato a questi oltre allo sviluppo di Suning in Cina. Al momento risulta complicato pensare che Zhang la prossima settimana possa tornare a Milano per presenziare all’assemblea dei soci dell’Inter in programma giovedì 26 nella quale verrà approvato il bilancio ’22-23 chiuso lo scorso 30 giugno e già avallato dal cda del club il 26 settembre, con una perdita di 85 milioni, dunque in miglioramento di circa 55 rispetto al passivo di 140 fatto registrare nell’esercizio ’21-22. È probabile che il presidente sia quindi collegato via video e in quell’occasione è possibile che gli azionisti del club, oltre ai media, interroghino Zhang sul futuro dell’Inter considerando l’avvicinarsi della scadenza del prestito di Oaktree.