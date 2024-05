Si avvicina sempre di più l'addio di Steven Zhang all'Inter, dopo otto anni (e sette trofei) della gestione Suning. Entro domani, infatti, l'attuale proprietario deve rimborsare a Oaktree circa 380 milioni di euro per un prestito elargito dal fondo californiano nel 2021. Uno scenario ormai improbabile. E stasera, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe anche saltare il discorso di Zhang alla squadra, in occasione della cena scudetto al Castello Sforzesco: