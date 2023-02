Zhang, ebbrezza da derby: “Il ‘quinto trofeo’ lo rende orgoglioso. A San Siro Steven ha…”

"Non è una partita normale, il derby. Però Steven si è abituato bene. E allora tanto vale invitare gli amici allo stadio. Questo ha fatto Zhang domenica sera, persone che gli sono vicine da quando, da ragazzo, frequentava l’università a Filadelfia. E poi altre arrivate dalla Cina, altri ancora che frequenta abitualmente a Milano. È la sua città. E quella con il Milan è diventata la sua partita. Di vittoria in vittoria, in meno di sette anni - ovvero dal giugno 2016, dall’era Suning in poi - l’Inter ha staccato il Milan sul piano sportivo. È l’orgoglio più grande del presidente. Vale un altro trofeo, nella sua testa, il quinto che in bacheca ancora non c’è".