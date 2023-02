Inter, torna forte una promessa di Zhang. E fuori dal campo Steven ha preso un impegno

Dopo la vittoria nel derby contro ilo Milan, risuona forte la promessa fatta dal presidente dell'Inter, Steven Zhang , subito dopo la Supercoppa Italiana: "Fino a quando ci sarò io, giocheremo per vincere". E' l'impegno che il numero uno nerazzurro ha preso anche fuori dal campo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport:

"E serate come quelle di domenica, o come quella di Riad, non fanno che aumentare la sua convinzione, la certezza di non aver sbagliato. «Fino a quando ci sarò io, giocheremo per vincere», aveva promessa la notte della vittoria della sua seconda Supercoppa. Abituarsi ai successi è facile. La sfida è mantenere l’Inter ad alti livelli. E questo, oltre l’aspetto sportivo, è l’impegno che ha preso Zhang".