Mercato Inter, per Nainggolan bisognerà trovare acquirenti. Vidal e Sanchez…

Futuro incerto per i due cileni. Mentre per il belga il club nerazzurro dovrà trovare acquirenti

Stagione complicata per il Cagliari e per Radja Nainggolan. Il club sardo è in piena lotta per la salvezza e il futuro del centrocampista è ancora tutto da decifrare. È inevitabile che la possibile permanenza del belga in Sardegna sia strettamente legata alla salvezza del club di Giulini.