CdS – Inter, no esonero in corsa per Inzaghi: “Principale sponsor è… Zhang: la sua idea”

Ovvio che nemmeno il presidente possa essere contento dell’andamento della squadra in campionato. E certamente non aveva preso in considerazione l’eventualità di restare fuori dalla prossima Champions. Ma quell’obiettivo è talmente importante, da mettere in stand-by qualsiasi riflessione per il futuro. E, volendo, anche per il presente: non a caso, viene escluso un esonero in corsa. Cambiare Inzaghi avrebbe dei costi non proprio semplici da sostenere, visto che il suo ingaggio è di 5,5 milioni netti. E, peraltro, per puntare su De Zerbi occorre fare i conti con il pagamento della clausola di uscita dal Brighton. Ovvero altri 8-10 milioni…”, si legge.