Zhang: “Inter, tutti stiamo andando in giusta direzione. Un derby col Milan…”

«Iniziamo a parlare del sogno Champions? Ogni stagione che cominciamo come Inter vogliamo giocarla fino in fondo». Steven Zhang , dopo la qualificazione dell'Inter ai quarti di finale, ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le sue parole:

-Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro dell'Inter e per il suo?

Vogliamo giocare sempre fino in fondo. Come Inter il palcoscenico internazionale è quello che ci compete e quindi giocare per i trofei da portare in bacheca.