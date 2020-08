Giornata di tampone e visita ad Appiano Gentile per il presidente dell’Inter Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro, insieme alla dirigenza, stamattina si è infatti sottoposto ai controlli anti-Covid, come da protocollo Uefa, prima della partenza verso la Germania. Domani infatti Zhang, con i dirigenti, volerà a Dusseldorf per stare vicino alla squadra verso la semifinale di Europa League in programma lunedì contro lo Shakhtar Donetsk.

(Ansa)