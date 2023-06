Thomas Zilliacus interessato all’Inter: ecco chi è il miliardario finlandese

La Reuters parla di un concreto interesse da parte dell'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus nei confronti dell'Inter. Ma chi è Thomas Zilliacus? "In possesso di un Master of Science in Economics presso la Hanken Business School di Helsinki, è stato eletto all’età di 25 anni nel Consiglio comunale di Helsinki. Lo stesso anno, Nokia Corporation lo ha assunto come responsabile globale del marketing aziendale e del brand, delle comunicazioni corporate, PR e IR".

"In qualità di primo direttore regionale di Nokia per l’area Asia-Pacifico e amministratore delegato del sud-est asiatico, Ziliacus ha supervisionato la crescita del business asiatico di Nokia da zero fino a quella che è diventata la più grande area di mercato di Nokia in termini di ricavi a livello mondiale. Ha lasciato Nokia per costruire la propria attività", sottolinea Calcio e Finanza.