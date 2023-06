Torino-Inter, turnover massiccio e diverse staffette: l’idea di Inzaghi. La sorpresa…

C'è ancora la trasferta di Torino prima della finale di Champions, ma la testa di Inzaghi e giocatori è inevitabilmente rivolta a Istanbul. Normale aspettarsi molto turnover contro la squadra di Juric. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, allenatore e staff stanno pianificando ogni giornata con oculatezza per presentarsi al fischio d’inizio del 10 giugno nelle migliori condizioni possibili.

"Domani è previsto un comprensibile turnover massiccio, perché non c’è nessuna intenzione di rischiare i titolari: è anche vero, però, che giocare uno scampolo di partita può tornare utile a tenere alta quella condizione atletica che nelle ultime settimane ha fatto la fortuna dell’Inter. Inzaghi darà quindi spazio a chi ha giocato di meno, ma sono ipotizzabili diverse staffette: è probabile che Edin Dzeko e Romelu Lukaku si diano il cambio, così come Francesco Acerbi e Bastoni. Il capitano Samir Handanovic dovrebbe partire titolare con Danilo D’Ambrosio – in ripresa – e Stefan De Vrij a completare la difesa. Sugli esterni Raoul Bellanova e Robin Gosens possono ambire a una maglia dal via, così come Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani al centro".