Pronostico Bologna-Inter: si gioca per onor di firma, queste le quote che stuzzicano

Per il finale di stagione i nerazzurri tornano a Bologna dove ci sarà il rompete le righe per i freschi Campioni d'Italia. Gara che vale solo per le statistiche con i padroni di casa che non hanno più nulla da chiedere al campionato e dovranno iniziare a programmare una stagione - la prossima - senza impegni europei. Chivu - a differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi - non farà tournover selvaggio, pochi calciatori impegnati per il mondiale salteranno la trasferta di Bologna e nelle intenzioni del club nerazzurro c'è la volontà di salutare nel migliore dei modi questa stagione.