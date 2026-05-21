Per il finale di stagione i nerazzurri tornano a Bologna dove ci sarà il rompete le righe per i freschi Campioni d'Italia. Gara che vale solo per le statistiche con i padroni di casa che non hanno più nulla da chiedere al campionato e dovranno iniziare a programmare una stagione - la prossima - senza impegni europei. Chivu - a differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi - non farà tournover selvaggio, pochi calciatori impegnati per il mondiale salteranno la trasferta di Bologna e nelle intenzioni del club nerazzurro c'è la volontà di salutare nel migliore dei modi questa stagione.
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Pronostico Bologna-Inter: si gioca per onor di firma, queste le quote che stuzzicano
Bologna-Inter, pronostico 2
Nerazzurri che per la sfida del Dall'Ara viaggiano con il favore dei pronostici in poppa per la vittoria nei 90 minuti. L'Emilia, nelle ultime stagione, ha rappresentato un ostacolo che spesso ha portato a conseguenze amare per l'Inter ma che in questo caso non può sortire alcun effetto indesiderato per i freschi campioni d'Italia. La vittoria della squadra di Chivu è quotata a 2.35 dagli operatori di VIncitù. Gli esperti di William Hill bancano questa possibilità a 2.22 mentre gli analisti di Admiral Bet e Bet365 propongono una quota di 2.20 per la vittoria dell'Inter.
Bologna-Inter, pronostico OVER 2.5
L'attacco nerazzurro si è inceppato nell'ultima gara interna contro il Verona dove la squadra di Chivu è stata rimontata nel finale. Contro il Bologna, con la mente sgombra, la possibilità di vedere una gara spensierata tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione è alta. L'over 2.5 è quotato a 1.57 da Bet365, quota che scende per gli operatori di Willian Hill che bancano questa possibilità a 1.55. Gli analisti di Vincitù quotano l'over 2.5 a 1.54 mentre quelli di Admiral Bet a 1.52.
Bologna-Inter, dove vedere il match in tv—
Bologna-Inter, sfida valida per la 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 23 maggio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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