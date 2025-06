Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

I principali bookmaker concordano quindi nel vedere l’ Inter favorita per la vittoria. Queste le quote dei principali bookmaker per quanto riguarda il Fluminense vincente.

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Inter-Fluminense, dove vederla in tv

Inter-Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025, verrà trasmessa in diretta da DAZN. Il match è in programma al Bank of America Stadium di Charlotte lunedì 30 giugno alle 15:00 (le 21:00 in Italia).