Esordio nella Coppa del Mondo per Club per la squadra di Chivu che affronterà nella prima partita la formazione messicana del Monterrey

Giovanni Montopoli Direttore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 11:28)

Finita l'attesa. Tra poco più di 24 ore l'Inter giocherà la sua prima partita della Coppa del Mondo per Club. Esordio per la squadra di Cristian Chivu che affronterà la squadra messicana del Monterrey. La gara si disputerà martedì 17 giugno alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. In questo articolo analizzeremo il match con statistiche, dati, pronostico e quote più interessanti.

Monterrey-Inter: comparazione quote vincente primo tempo/secondo tempo — Le due squadre si affrontano per la prima volta in assoluto. L'Inter chiaramente incontra i favori dei pronostici per la vittoria ma la squadra nerazzurra arriva al mondiale per club non proprio con il vento il poppa. Lo stravolgimento in panchina e le scorie della finale di Champions League potrebbero farsi sentire insieme agli strascichi di una stagione lunga e logorante. Occhi puntati sui nuovi arrivi, ci saranno Sucic e Luiz Henrique, in attacco mancherà Taremi ma Chivu potrà contare su Sebastiano Eposito (ci sarebbe anche il fratello Pio, bomber dell'ultima serie B, ma l'attaccante è fermo ai box per infortunio). La formazione messicana, finita settima in campionato, non impensierisce. Compariamo dunque le quote sull'esito 2 primo tempo e 2 risultato finale. Interessante la proposta dei bookie per la vittoria Inter con Bet365 che banca la doppia chance a 2.38. Più cauti LeoVegas e NetBET che si attestano su 2.30 mentre Betway riconosce di gran lunga ls possibilità alla squadra di Chivu con una quota di 2.18

Monterrey-Inter quote primo marcatore L'Inter secondo i principali bookie rimane di gran lunga la favorita per la vittoria nella gara contro il Monterrey. Nonostante un finale di stagione che ha visto la squadra - allora allenata da Simone Inzaghi - crollare nella finale di Champions, i nerazzurri incontrano i favori degli analisti per la vittoria nella prima gara del girone della Coppa del Mondo per club. La vittoria dei nerazzurri nei 90 minuti si gioca a 1.55 per Bet365 mentre AdmiralBET la propone a 1.57. La squadra nerazzurra nelle ultime uscite stagionali ha concesso non poche occasioni ai rivali, senza considerare l'esito drammatico della finale di Champions League. Chi potrebbe aprire le danze per la squadra di Chivu? Tanti sicuramente punteranno su Lautaro Martinez che gli analisi di NetWIN quotano a 4.50 mentre BetWAY a 4.79 ma l'uomo più in forma di questo 2025 è senza dubbio Denzel Dumfries. Una doppietta a Barcellona contro i blaugrana la sua gioconda ma l'olandese nell'anno solare 2025 è stato l'autentico mattatore della squadra nerazzurra. Nella gara contro il Monterrey il possibile primo gol dell'olandese è quotato 11.91 da BetWAY con gli esperti di WilliamHILL che si attestano un filo dietro con una quota di 11. Più prudenti invece NetWIN e NetBeT che quotano a 10 l'esterno nerazzurro come primo marcatore dell'incontro con il Monterrey