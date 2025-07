Inter-Donnarumma, ecco cosa dicono i bookie. Non è da sottovalutare una possiblità

Tante le sorprese nelle quote dei bookmaker sui giocatori che potrebbero arrivare all'Inter in questa sessione di mercato

31 luglio 2025

Continuano le grandi manovre in casa Inter per consegnare a Cristian Chivu una rosa profonda e performante per la prossima stagione. Si lavora sul fronte offensivo, con la questione Lookman ancora in essere. Lo sguardo degli operatori di mercato nerazzurri dovrebbe poi virare sulla difesa dove il prescelto sembrerebbe esser Leoni del Parma. Ma esiste una remota possibilità che l'Inter possa andare anche su Gigio Donnarumma? Il Paris Saint‑Germain è pronto a chiudere un nuovo colpo di mercato in porta. Il club parigino ha praticamente definito l’acquisto di Lucas Chevalier dal Lille, giovane e talentuoso estremo difensore francese, considerato uno dei prospetti più interessanti della Ligue 1. Il suo arrivo potrebbe a questo punto spalancare le porte all'uscita del capitano azzurro.

Quote passaggio Donnarumma all'Inter — La porta nerazzurra al momento sembrerebbe blindata con Yann Sommer, al suo ultimo anno di contratto, con Martinez in rampa di lancio e Di Gennaro a completare il pacchetto. Il numero uno nerazzurro però sembrerebbe tentato dall'avventura turca con il Galatasaray pronto a mettere sul piatto un biennale. A questo punto potrebbe arrivare la rivoluzione totale tra i pali della formazione di Chivu con il sogno Donnarumma che - a fronte di incastri - potrebbe concretizzarsi. Secondo gli analisti di Snai, Betsson e Netbet che bancano a 7.50 il passaggio in nerazzurro del portiere del PSG l'operazione risulterebbe ardua ma non impossibile

Non sarà semplice per i nerazzurri contrastare la grande concorrenza europea sul numero 1 azzurro ma la voglia di tornare in Italia del portiere potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questa trattativa che ad oggi appare in salita e, come sottolinea Fabrizio Romano, la strategia di Gigio potrebbe ricalcare quanto già vissuto con Keylor Navas: restare, accettare la sfida e difendere il proprio posto in campo. L'arrivo di Chevalier sarà quindi uno stimolo ulteriore per dimostrare il proprio valore, sia agli occhi della società che dei tifosi.

Ma soprattutto potrebbe essere un assist per l'Inter: nel 2026 Sommer va in scadenza. E la passione nerazzurra per Donnarumma non è un mistero. Affare a zero in vista?