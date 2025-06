Inter, occhi in casa Bologna: in quota gli arrivi di Castro, Beukema e…

Tutti i numeri sulla lavagna dei bookmaker per il calciomercato dell'Inter: da Donnarumma a Hojlund, ma non solo

"Cerchiamo profili di giovani importanti che possono rappresentare un patrimonio tecnico ma anche un futuro pieno di grandi soddisfazioni per il nostro club". Senza fare nomi specifici, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha risposto ad alcune domande sul mercato della sua squadra, indicando la linea della società per il calciomercato estivo.

Uno dei profili che sembra essere prossimo al passaggio in nerazzurro è Rasmus Hojlund, 22enne attaccante danese in forza al Manchester United. Sulla lavagna dei bookmaker, l'arrivo dell'ex calciatore dell'Atalanta - 10 gol in questa stagione con la maglia degli inglesi - vale 2 su Better e Betflag.