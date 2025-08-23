FC Inter 1908
Esordio stagionale per l’Inter di Cristian Chivu, che ospita il Torino a San Siro lunedì 25 agosto alle ore 20.45: ecco le quote del match
Esordio stagionale per l'Inter di Cristian Chivu, che ospita il Torino a San Siro lunedì 25 agosto alle ore 20.45 per la prima giornata di Serie A.

Prima volta per il nuovo allenatore sulla panchina nerazzurra nel massimo campionato e subito due assenze pesanti: mancheranno per squalifica Calhanoglu e Pio Esposito. L’Inter per i bookie resta comunque favorita contro il Torino, guidato dal nuovo allenatore Marco Baroni.

Inter-Torino, la quota dell'1

I segnali lanciati nel precampionato dai nerazzurri e la differenza tra le due rose portano gli analisti di settore ad optare per un successo dell’Inter. Vittoria quotata a 1.43 per Betway, leggermente più alta dell’1.42 di bet365 e Netbet. Per Snai, il successo nerazzurro è dato a 1.40 nel match d’esordio coi granata.

COMPARAZIONE QUOTE INTER-TORINO 1 NERAZZURRO
1.42
1.40
1.42
1.43
Inter-Torino, dove vederla in tv

Inter-Torino, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà lunedì 25 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Inter-Torino, la combo che stuzzica

La combo che stuzzica è l’1+O 2.5, ovvero la vittoria dei nerazzurri con almeno 3 gol realizzati nell’intera partita. Per Goldbet e Admiral, la quota è 2.00. WilliamHill ha una quota ancora più alta, del 2.04 per questa combo. Ancora più alta su Vincitu, che dà l’1+O 2.5 a 2.09.

COMPARAZIONE QUOTE INTER-TORINO 1+OVER 2.5
2.00
2.04
2.00
2.09
