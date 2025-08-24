Primo impegno ufficiale della stagione per l’Inter di Cristian Chivu, che ospita il Torino a San Siro lunedì 25 agosto alle ore 20.45 per la 1ª giornata di Serie A.
Inter-Torino, senza Calha intriga Sucic marcatore! La garanzia tra Lautaro e Thuram è…
Esordio per il nuovo allenatore sulla panchina nerazzurra nel massimo campionato e subito due assenze pesanti: mancheranno per squalifica Calhanoglu e Pio Esposito. L’Inter per i bookie resta comunque favorita contro il Torino, guidato dal nuovo allenatore Marco Baroni. Senza Calha, il grande favorito per giocare in mediana al suo posto è il nuovo arrivato Petar Sucic. E intriga la quota del primo gol in nerazzurro del centrocampista, sbarcato a Milano proprio in estate.
Intriga la quota del gol di Sucic—
Su WilliamHill, la quota del gol di Sucic è 7.40. Meno invitante su SNAI, dove il gol del nuovo arrivato è dato a 6.00. Ancora più bassa su Bet365: il gol di Sucic è dato a 4.50. Grande differenza dunque con quella di WilliamHill.
Inter-Torino, dove vederla in tv—
Inter-Torino, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà lunedì 25 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
La garanzia tra Lautaro e Thuram è…—
Tra Lautaro e Thuram, i bookie dicono che la garanzia è l'argentino. Il suo gol è dato a 2.35 su Netwin, mentre quello di Thuram a 2.60. Per Admiral e Vincitu la rete del capitano nerazzurro è a 2.10, mentre quella di Thuram a 2.40 su Admiral e 2.50 su Vincitu. Per Starcasinobet, il gol del Toro è dato a 2.13 mentre quello di Thuram a 2.42.
