Primo impegno ufficiale della stagione per l’Inter di Chivu, che ospita il Torino a San Siro: ecco le più intriganti quote dei gol nerazzurri

Alessandro Cosattini Redattore 24 agosto - 07:00

Primo impegno ufficiale della stagione per l’Inter di Cristian Chivu, che ospita il Torino a San Siro lunedì 25 agosto alle ore 20.45 per la 1ª giornata di Serie A.

Esordio per il nuovo allenatore sulla panchina nerazzurra nel massimo campionato e subito due assenze pesanti: mancheranno per squalifica Calhanoglu e Pio Esposito. L’Inter per i bookie resta comunque favorita contro il Torino, guidato dal nuovo allenatore Marco Baroni. Senza Calha, il grande favorito per giocare in mediana al suo posto è il nuovo arrivato Petar Sucic. E intriga la quota del primo gol in nerazzurro del centrocampista, sbarcato a Milano proprio in estate.

Intriga la quota del gol di Sucic — Su WilliamHill, la quota del gol di Sucic è 7.40. Meno invitante su SNAI, dove il gol del nuovo arrivato è dato a 6.00. Ancora più bassa su Bet365: il gol di Sucic è dato a 4.50. Grande differenza dunque con quella di WilliamHill.

COMPARAZIONE QUOTE SUCIC MARCATORE IN INTER-TORINO 7.40 PIÙ INFO 4.50 PIÙ INFO 6.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra PIÙ INFO

Inter-Torino, dove vederla in tv — Inter-Torino, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà lunedì 25 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

La garanzia tra Lautaro e Thuram è… — Tra Lautaro e Thuram, i bookie dicono che la garanzia è l'argentino. Il suo gol è dato a 2.35 su Netwin, mentre quello di Thuram a 2.60. Per Admiral e Vincitu la rete del capitano nerazzurro è a 2.10, mentre quella di Thuram a 2.40 su Admiral e 2.50 su Vincitu. Per Starcasinobet, il gol del Toro è dato a 2.13 mentre quello di Thuram a 2.42.