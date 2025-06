Quote inter: tutte le notizie

Tante sorprese nelle quote dei bookmaker sui giocatori dell’Inter che possono cambiare squadra questa estate

Alessandro Cosattini Redattore 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 11:02)

Tante sorprese nelle quote dei bookies sui giocatori dell’Inter che possono cambiare squadra questa estate. La quota più bassa è quella di Davide Frattesi per la SNAI e Betsson: la sua partenza è data a 1.50. Tanti rumors sul futuro del centrocampista nerazzurro, che interessa soprattutto a Napoli e Juventus in Italia, senza dimenticare la Roma.

Le quote più alte sono invece quelle di Alessandro Bastoni, Benjamin Pavard e capitan Lautaro Martinez: il loro addio per la SNAI e Betsson è dato a 7.50. Erano dei pilastri della rosa interista con Simone Inzaghi e lo saranno anche con il nuovo allenatore Cristian Chivu.

Occhio a Calhanoglu Non è da escludere invece un addio del centrocampista Hakan Calhanoglu per i principali siti di scommesse: SNAI è l'operatore che paga di più la sua possibile cessione.

Gli altri giocatori — Su SNAI, è dato a 2.00 l'addio di Yann Bisseck all'Inter questa estate, mentre su Betsson e Netwin a 1.70. La SNAI quota a 2.50 quello di Denzel Dumfries, Betsson e Netbet lo danno a 2.00. La partenza di Piotr Zielinski, arrivato a zero e reduce da una prima stagione in nerazzurro deludente, è data a 3.00 su SNAI mentre su Betsson e Netwin a 2.50.

Sono quotate a 6.50 su SNAI e Betsson invece le possibili partenze estive di Nicolò Barella e Federico Dimarco, due vere e proprie colonne della rosa nerazzurra.

Quota alta per Thuram — Occhio infine a Marcus Thuram, che è arrivato a parametro zero all'Inter e ha una clausola rescissoria fissata a 85 milioni nel contratto: le quote sono alte per il suo addio.

Terminata la finestra di mercato speciale per il Mondiale per Club, la tradizionale sessione estiva di calciomercato per tutti i club aprirà ufficialmente i battenti il 1° luglio. La chiusura del mercato estivo avverrà anche quest'anno il 1° settembre alle ore 20 quando già saranno andate in scena le prime due giornate del campionato di Serie A 2025/26.