FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 quote inter Monaco-Inter, le quote: grandissimo equilibrio, ecco il risultato più probabile

quote inter

Monaco-Inter, le quote: grandissimo equilibrio, ecco il risultato più probabile

Monaco-Inter, le quote: grandissimo equilibrio, ecco il risultato più probabile - immagine 1
Questa sera i nerazzurri tornano in campo per la seconda amichevole del precampionato 2025/26. L’Inter affronterà il Monaco
Daniele Mari Direttore 

L’Inter torna protagonista in un test amichevole di prestigio, affrontando il Monaco venerdì 8 agosto allo Stade Louis II di Montecarlo. Dopo il convincente 7-2 inflitto all’Inter U23 nel primo match di preparazione, la squadra di Cristian Chivu cerca conferme contro un avversario ostico.

Questo confronto giunge a pochi mesi dal precedente ufficiale in Champions League, che aveva visto i nerazzurri dominare con un netto 3-0 grazie a una tripletta del capitano Lautaro Martínez.

COMPARAZIONE QUOTE VITTORIA INTER
2.35
PIÙ INFO
2.16
PIÙ INFO
2.20
PIÙ INFO
2.24
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Monaco, le quote per la vittoria dell'Inter

—  

I nerazzurri di Chivu sono favoriti ma leggermente rispetto ai francesi. La vittoria dei nerazzurri oscilla tra il 2.16 di StarCasinò al 2.35 di Bet365. Il Monaco, reduce da un precampionato brillante con risultati positivi e un buon potenziale offensivo, si presenta come sfidante insidioso, soprattutto essendo avanti nella preparazione, con il pareggio indicato come risultato probabile.

Inter-Monaco risultato esatto: le quote

—  

In sintesi, il match Monaco–Inter si preannuncia come una sfida aperta e incerta, equilibrata sotto ogni aspetto: condizione fisica, precedenti e valori in campo. Una gara ideale per testare schemi e uomini in vista del debutto stagionale ufficiale. Il risultato più probabile è infatti il pareggio per 1-1, emblema di un grande equilibrio.

COMPARAZIONE QUOTE RISULTATO ESATTO INTER-MONACO 1-1
6.50
PIÙ INFO
6.00
PIÙ INFO
7.50
PIÙ INFO
8.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 6025€ di bonus sport di cui 5.000€ senza deposito casinò tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il pareggio per 1-1 è bancato a 6.00 su BetFlag, a 6.50 su Goldbet. Si sale leggermente con la quota secondo gli analisi di Netwin e Bet365, che quotano l'1-1 a 7.50 e 8.00. Una partita, quella di questa sera, utile per testare la condizione, mettere minuti nelle gambe e consolidare i meccanismi in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione. L'avversario è di alto livello e i bookies concordano nel ritenere questa amichevole un test probante.

Inter-Monaco: dove vedere la partita

—  

Questa sera i nerazzurri tornano in campo per la seconda amichevole del precampionato 2025/26. L’Inter affronterà il Monaco allo Stade Louis II: calcio d’inizio alle ore 20:00, diretta su DAZN e differita su Inter TV alle ore 24:00.

Leggi i
commenti
Quote inter: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA