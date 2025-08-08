Questa sera i nerazzurri tornano in campo per la seconda amichevole del precampionato 2025/26. L’Inter affronterà il Monaco

Daniele Mari Direttore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 11:22)

L’Inter torna protagonista in un test amichevole di prestigio, affrontando il Monaco venerdì 8 agosto allo Stade Louis II di Montecarlo. Dopo il convincente 7-2 inflitto all’Inter U23 nel primo match di preparazione, la squadra di Cristian Chivu cerca conferme contro un avversario ostico.

Questo confronto giunge a pochi mesi dal precedente ufficiale in Champions League, che aveva visto i nerazzurri dominare con un netto 3-0 grazie a una tripletta del capitano Lautaro Martínez.

Inter-Monaco, le quote per la vittoria dell'Inter — I nerazzurri di Chivu sono favoriti ma leggermente rispetto ai francesi. La vittoria dei nerazzurri oscilla tra il 2.16 di StarCasinò al 2.35 di Bet365. Il Monaco, reduce da un precampionato brillante con risultati positivi e un buon potenziale offensivo, si presenta come sfidante insidioso, soprattutto essendo avanti nella preparazione, con il pareggio indicato come risultato probabile.

Inter-Monaco risultato esatto: le quote — In sintesi, il match Monaco–Inter si preannuncia come una sfida aperta e incerta, equilibrata sotto ogni aspetto: condizione fisica, precedenti e valori in campo. Una gara ideale per testare schemi e uomini in vista del debutto stagionale ufficiale. Il risultato più probabile è infatti il pareggio per 1-1, emblema di un grande equilibrio.

Il pareggio per 1-1 è bancato a 6.00 su BetFlag, a 6.50 su Goldbet. Si sale leggermente con la quota secondo gli analisi di Netwin e Bet365, che quotano l'1-1 a 7.50 e 8.00. Una partita, quella di questa sera, utile per testare la condizione, mettere minuti nelle gambe e consolidare i meccanismi in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione. L'avversario è di alto livello e i bookies concordano nel ritenere questa amichevole un test probante.

Inter-Monaco: dove vedere la partita — Questa sera i nerazzurri tornano in campo per la seconda amichevole del precampionato 2025/26. L’Inter affronterà il Monaco allo Stade Louis II: calcio d’inizio alle ore 20:00, diretta su DAZN e differita su Inter TV alle ore 24:00.