Tutto pronto per la seconda sfida per l'Inter nel Mondiale per Club: quale sarà il risultato esatto? Ecco le quote

Sabine Bertagna Vice direttore 21 giugno 2025 (modifica il 21 giugno 2025 | 10:32)

L'Inter di Cristian Chivu si appresta ad affrontare l'Urawa nella seconda giornata del Mondiale per Club. La squadra nerazzurra è stata sorteggiata dalla FIFA nel Gruppo E insieme a River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. In caso di passaggio del turno potrà incrociare una delle vincenti del Gruppo F composto da Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns FC.

L'Inter ha affrontato, nella prima partita del Girone E, il Monterrey. Il match è finito con un risultato di parità. È stato proprio il Capitano Lautaro Martinez ad andare a segno per i nerazzurri, rispondendo al gol di Sergio Ramos.

Inter-Urawa, quote risultato esatto Il gap tecnico tra le due squadre viene ben fotografato dalle quote che danno vincente la squadra di Cristian Chivu. La vittoria Inter dell'Inter per 2-0 è fissata ad una quota di 6,60. Nonostante il pareggio con il Monterrey le quote danno fiducia alla vittoria dell'Inter, che contro l'Urawa è chiamata a riscattarsi. La formazione di Chivu è data vincente per 2-0 a quota 6.60 da Admiralbet e Netwin. Segno che ci si aspetta una prova convincente degli attaccanti che scenderanno in campo sabato sera.

Ma quale sarà il risultato esatto del match d’esordio dei nerazzurri?

COMPARAZIONE QUOTE INTER-URAWA: 2-0 6,50 PIÙ INFO 6,60 PIÙ INFO 6,60 PIÙ INFO 6,40 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 100€ di bonus benvenuto sul primo deposito + 5€ alla verifica dei documenti PIÙ INFO fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito PIÙ INFO fino a 2000€ bonus scommesse sul primo deposito PIÙ INFO fino a 2652€ di bonus multiprodotto + 500 free spins senza deposito PIÙ INFO

Inter-Urawa, quote risultato esatto — L'Inter continua ad essere strafavorita nel match contro l'Urawa, in programma domani sera alle ore 21 italiane. Nonostante l'infermeria nerazzurra sia piena, dalla squadra di Chivu ci si attende una vittoria decisa. Per questo motivo le quote che ipotizzano il risultato di un 1-1 si attestano addirittura su un 14,50. Ecco di seguito la comparazione quote:

COMPARAZIONE QUOTE INTER-URAWA: 1-1 14.00 PIÙ INFO 14,50 PIÙ INFO 13,78 PIÙ INFO 12,50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra PIÙ INFO fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito PIÙ INFO fino a 150€ di bonus benvenuto sport col 100% sul primo deposito + 100€ cashback PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport con 3 vincite potenziate + 20 free spin PIÙ INFO

Le prossime gare — Il girone si chiuderà al Lumen Field di Seattle con la sfida tra Inter e River Plate: il match è in programma il 25 giugno alle 18:00 ora locale, quando in Italia saranno le 03:00 del 26 giugno.