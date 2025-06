Mondiale per club: la seconda giornata. Le quote: Inter strafavorita con l’Urawa

Al via la seconda giornata del Mondiale per club con i nerazzurri che scenderanno in campo contro l'Urawa Red Diamonds per il secondo turno

Comincia a prender forma il Mondiale per Club 2025 , la prima edizione allargata a 32 squadre che si preannuncia storica. Le migliori squadre del mondo si affronteranno per la prima volta in una nuovissima competizione. Due le italiane ammesse, l'Inter e la Juventus. I nerazzurri sono reduci dal pareggio ottenuto contro il Monterrey nella prima giornata con Lautaro Martinez che risponde al vantaggio dei messicani siglato da Sergio Ramos.

Rialzare la testa e puntare la fase finale

La squadra nerazzurra scenderà in campo per la seconda giornata del Mondiale per Club con la volontà di riscattarsi dopo il primo pareggio ottenuto all'esordio. Cristian Chivu non potrà contare sull'intera rosa partita per la spedizione a stelle e strisce e dovrà fare di necessità virtù. Ultimo ad alzare bandiera bianca è Marcus Thuram dopo i 30 minuti giocati contro il Monterrey. Probabile ancora un tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Sebastiano Esposito. Maggiori rotazioni in difesa con De Vrij che potrebbe prendere il posto di Acerbi e Carlos Augusto che dovrebbe far rifiatare Bastoni. Scalpitano per una maglia da titolare Sucic, Zelewski e Luiz Hernique.