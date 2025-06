Al via la prima giornata del Mondiale per club con i nerazzurri che scenderanno in campo contro il Monterrey per il primo turno

Sta per iniziare ufficialmente il Mondiale per Club 2025, la prima edizione allargata a 32 squadre che si preannuncia storica. Le migliori squadre del mondo si affronteranno per la prima volta in una nuovissima competizione. Due le italiane ammesse, l'Inter - che giocherà il 178 giugno contro il Monterray alle ore 3.00 e la Juventus.

L’Inter debutta nel nuovo format FIFA: obiettivo finale — La squadra nerazzurra scenderà in campo per la prima giornata del Mondiale per Club con l'ambizione riuscire ad accedere alla fase finale della competizione. Squadra scossa dall'addio di Simone Inzaghi e che ha trovato in Cristian Chivu, eroe dell'Inter del 2010, il sostituto ideale per rialzarsi dopo la sonora sconfitta in finale di Champions League contro il PSG.