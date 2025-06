Prosegue il Mondiale per Club 2025, è il momento della terza e ultima giornata della fase a gironi: ecco le due giocate per Inter-River Plate

Prosegue il Mondiale per Club 2025, è il momento della terza e ultima giornata della fase a gironi della nuova competizione FIFA. L’Inter di Cristian Chivu è reduce dalla vittoria in rimonta contro gli Urawa Red Diamonds e ora si gioca la qualificazione agli ottavi e il primo posto nel girone contro il River Plate.

Dopo la vittoria dei nerazzurri e il pareggio del River Plate contro il Monterrey, la squadra di Chivu è in testa al gruppo E insieme agli argentini proprio. River e Inter 4 punti, Monterrey 2 e Urawa Red Diamonds 0. Ultima giornata cruciale per conoscere le due squadre che approderanno agli ottavi di finale della competizione.

L'Inter passa il turno se batte il River Plate, se pareggia con qualsiasi punteggio ma anche se perde e il Monterrey non batte gli Urawa. In caso di pareggio con gol (quindi dall'1-1 in su) l'Inter sarebbe sicura non solo di passare il turno ma anche di farlo come prima nel girone. Anche in caso di vittoria del Monterrey. Discorso diverso nel caso in cui il Monterrey non dovesse battere gli Urawa. In quel caso, l'Inter dovrebbe battere il River Plate per passare come prima, altrimenti passerebbe (persino perdendo) ma da seconda.

Ecco il pronostico per la sfida tra Inter e River Plate in programma contro gli argentini al Lumen Field di Seattle, mercoledì 25 giugno alle 18:00 locali (le 3:00 del mattino del 26 giugno in Italia).

COMPARAZIONE QUOTE INTER-RIVER PLATE COMBO 1+OVER 2.5 2.77 3.10 2.80 2.77

Pronostico Combo 1+Over 2.5 — L'Inter farà di tutto per vincere e chiudere il Gruppo E al primo posto. Al successo dei nerazzurri abbiniamo l'Over 2.5, ossia la realizzazione di almeno tre gol da parte delle due squadre. Anche il River Plate con una vittoria passerebbe in vetta al girone, entrambe le formazione faranno di tutto per vincere e non si risparmieranno. La quota di questa combo stuzzica, soprattutto su Vincitu dove è a 3.10. Segue Snai a 2.80, poi su Betsson e Netbet è a 2.77.

Lautaro Martinez ha segnato sia contro il Monterrey all'esordio che contro gli Urawa Red Diamonds: due gol in due partite per il capitano dell'Inter. Farà di tutto anche per ripetersi contro gli argentini del River Plate: occhio alla quota del gol del Toro.

COMPARAZIONE QUOTE 2.45 2.40 2.40 2.30

Lautaro fa 3 su 3 — Il terzo gol in tre partite di capitan Lautaro Martinez nell'Inter ha una quota che intriga. 2.45 su WilliamHill, 2.40 su NetWin e AdmiralBet; 2.30 invece su Bet365. L'argentino è il più in forma degli uomini di Chivu e non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi: farà di tutto per portare l'Inter agli ottavi di finale da prima del Gruppo E.