Pallone d’oro 2025: ecco le quote dei nerazzurri inseriti nella lista dei candidati

Lunedì 22 settembre, al Théâtre du Châtelet di Parigi, andrà in scena l’assegnazione del Pallone d’Oro 2025 , il riconoscimento più prestigioso per i migliori calciatori del pianeta, giunto alla sua 69ª edizione. Vediamo come si stanno aggiornando le quote sui principali siti di scommesse in vista della cerimonia con uno sguardo sulle possibilità di vittoria dei due calciatori nerazzurri inseriti nel novero dei candidati, vale a dire Lautaro Martinez e Denzel Dumfreis.

Il capitano dell'Inter entra di diritto nel novero dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2025. Una stagione non particolarmente brillante per il Toro argentino che comunque è nel gruppo dei pretendenti alla vittoria finale. Secondo gli analisti di Bet365 la quota per la vittoria è bancata 101.00 mentre Betsson e Netwin si attestano su 100.00.