Pallone d’oro 2025: ecco le quote dei nerazzurri inseriti nella lista dei candidati

Il punto degli operatori per il trofeo riservato al miglior giocatore al mondo
Giovanni Montopoli Direttore 

Lunedì 22 settembre, al Théâtre du Châtelet di Parigi, andrà in scena l’assegnazione del Pallone d’Oro 2025, il riconoscimento più prestigioso per i migliori calciatori del pianeta, giunto alla sua 69ª edizione. Vediamo come si stanno aggiornando le quote sui principali siti di scommesse in vista della cerimonia con uno sguardo sulle possibilità di vittoria dei due calciatori nerazzurri inseriti nel novero dei candidati, vale a dire Lautaro Martinez e Denzel Dumfreis.

Lautaro Martinez vincente pallone d'oro

Il capitano dell'Inter entra di diritto nel novero dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2025. Una stagione non particolarmente brillante per il Toro argentino che comunque è nel gruppo dei pretendenti alla vittoria finale. Secondo gli analisti di Bet365 la quota per la vittoria è bancata 101.00 mentre Betsson e Netwin si attestano su 100.00. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

COMPARAZIONE QUOTE LAUTARO MARTINEZ VINCENTE PALLONE D'ORO
100.00
PIÙ INFO
100.00
PIÙ INFO
101.00
PIÙ INFO
Denzel Dumfries vincente

COMPARAZIONE QUOTE Denzel Dumfries vincente
150.00
PIÙ INFO
150.00
PIÙ INFO
501.00
PIÙ INFO
Con la doppietta in semfinale contro il Barcellona Denzel Dumfries è stato l'assoluto protagonista del 2025 nerazzurro. Gol pesanti in campionato e partite memorabili in Champions League (suo l'assist del pareggio al 93° di Acerbi) numeri che però non bastano a posizionarsi sul gradino più alto. Gli operatori di Bet365 bancano a 501 la quota dell'olandese vincente, mentre per quanto riguarda Betsson e Netwin la possibilità di vittoria è data a 150.00

