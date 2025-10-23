Quote vincente Champions Inter - FC Inter 1908

Archiviare la delusione di Monaco e ripartire. Questo l'imperativo dell'Inter in Champions League, con l'obiettivo di sovvertire i pronostici come accaduto la scorsa stagione. L'approdo dei nerazzurri in finale, infatti, non era pronosticato alla vigilia dai bookmaker. E anche quest'anno la squadra di Chivu, almeno in questa fase, non è tra le favorite per la vittoria finale e parte in seconda fila rispetto alle big europee come Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

L'inizio della League Phase, però, è stato promettente: tre vittorie in tre partite, nove gol fatti e zero subiti contro Ajax, Slavia Praga e Union Sain Gilloise. Vediamo dunque, dopo queste prime tre giornate, come si pongono i bookmaker nei confronti dell'Inter nel mercato antepost vincente Champions League.

INTER VINCENTE CHAMPIONS LEAGUE
A giudicare dalle quote vincente Champions League, il copione per la stagione 2025/26, almeno in partenza, è simile: come si evince dalla tabella sotto, sui principali siti di scommesse il quartetto di favorite è composto da Psg, Barcellona, Arsenal e Liverpool. Seguono Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea, prima dell'Inter. 

QUOTE VINCENTE CHAMPIONS LEAGUE 2025/26
 
Sisal
Bwin
StarCasino
Paris Saint-Germain
6.00
5.50
5.50
Barcellona
7.50
7.50
7.00
Liverpool
7.50
6.00
8.00
Arsenal
7.50
7.00
6.00
Real Madrid
9.00
9.00
10.00
Bayern Monaco
9.00
8.50
8.00
Manchester City
9.00
10.00
10.00
Chelsea
16.00
19.00
20.00
 
L'Inter, come lo scorso anno, è l'italiana più accreditata. Ma la vittoria dei nerazzurri per ora ha ancora quote alte: si gioca tra 25.00 e 26.00. Nel corso della stagione, in base all'andamento delle squadre di vertice, queste quote potranno cambiare. Vi invitiamo, dunque, a seguire questa pagina per trovare le quote aggiornate sulla vincente Champions League 2025/26. Nella sezione Quote Inter del nostro sito, è possibile restare informati sui principali bonus scommesse e le quote maggiorate sui nerazzurri. 

