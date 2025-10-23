Quote vincente Champions Inter

Archiviare la delusione di Monaco e ripartire. Questo l'imperativo dell'Inter in Champions League, con l'obiettivo di sovvertire i pronostici come accaduto la scorsa stagione. L'approdo dei nerazzurri in finale, infatti, non era pronosticato alla vigilia dai bookmaker. E anche quest'anno la squadra di Chivu, almeno in questa fase, non è tra le favorite per la vittoria finale e parte in seconda fila rispetto alle big europee come Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.
L'inizio della League Phase, però, è stato promettente: tre vittorie in tre partite, nove gol fatti e zero subiti contro Ajax, Slavia Praga e Union Sain Gilloise. Vediamo dunque, dopo queste prime tre giornate, come si pongono i bookmaker nei confronti dell'Inter nel mercato antepost vincente Champions League.
A giudicare dalle quote vincente Champions League, il copione per la stagione 2025/26, almeno in partenza, è simile: come si evince dalla tabella sotto, sui principali siti di scommesse il quartetto di favorite è composto da Psg, Barcellona, Arsenal e Liverpool. Seguono Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea, prima dell'Inter.
L'Inter, come lo scorso anno, è l'italiana più accreditata. Ma la vittoria dei nerazzurri per ora ha ancora quote alte: si gioca tra 25.00 e 26.00. Nel corso della stagione, in base all'andamento delle squadre di vertice, queste quote potranno cambiare. Vi invitiamo, dunque, a seguire questa pagina per trovare le quote aggiornate sulla vincente Champions League 2025/26. Nella sezione Quote Inter del nostro sito, è possibile restare informati sui principali bonus scommesse e le quote maggiorate sui nerazzurri.