Quote vincente Champions Inter

Archiviare la delusione di Monaco e ripartire. Questo l'imperativo dell'Inter in Champions League, con l'obiettivo di sovvertire i pronostici come accaduto la scorsa stagione. L'approdo dei nerazzurri in finale, infatti, non era pronosticato alla vigilia dai bookmaker. E anche quest'anno la squadra di Chivu, almeno in questa fase, non è tra le favorite per la vittoria finale e parte in seconda fila rispetto alle big europee come Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

L'inizio della League Phase, però, è stato promettente: tre vittorie in tre partite, nove gol fatti e zero subiti contro Ajax, Slavia Praga e Union Sain Gilloise. Vediamo dunque, dopo queste prime tre giornate, come si pongono i bookmaker nei confronti dell'Inter nel mercato antepost vincente Champions League.