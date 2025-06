Al via la terza giornata del Mondiale per Club con l’Inter che scenderà in campo contro il River Plate: ecco la schedina per questo turno

23 giugno 2025

Prosegue il Mondiale per Club 2025, è il turno della terza e ultima giornata della fase a gironi della nuova competizione FIFA. L’Inter di Cristian Chivu è reduce dalla vittoria in rimonta contro gli Urawa Red Diamonds.

In seguito alla vittoria dell’Inter e al pareggio del River Plate contro il Monterrey, i nerazzurri sono in testa al gruppo E insieme agli argentini proprio. River e Inter 4 punti, Monterrey 2 e Urawa Red Diamonds 0. Ultima giornata cruciale per conoscere le due squadre che approderanno agli ottavi di finale della competizione.

L'Inter passa il turno se batte il River Plate, se pareggia con qualsiasi punteggio ma anche se perde e il Monterrey non batte gli Urawa. In caso di pareggio con gol (quindi dall'1-1 in su) l'Inter sarebbe sicura non solo di passare il turno ma anche di farlo come prima nel girone. Anche in caso di vittoria del Monterrey. Discorso diverso nel caso in cui il Monterrey non dovesse battere gli Urawa. In quel caso, l'Inter dovrebbe battere il River Plate per passare come prima, altrimenti passerebbe (persino perdendo) ma da seconda.

Vista la situazione dei nerazzurri di Chivu, ci concentriamo ora su tutte le partite in programma per l’ultima giornata della fase a gironi. Ecco la schedina per la 3a giornata del Mondiale per Club:

COMPARAZIONE QUOTE SCHEDINA 3ª GIORNATA MONDIALE PER CLUB SEATTLE SOUNDERS-PSG 2 1.17 1.17 1.15 INTER MIAMI-PALMEIRAS 1X 1.60 1.61 1.58 ESPERANCE TUNISI-CHELSEA 2 1.31 1.30 1.28 BORUSSIA DORTMUND-ULSAN 1 1.22 1.20 1.20 INTER-RIVER PLATE GOAL 1.68 1.68 1.66 AL HILAL-PACHUCA 1 1.45 1.45 1.45 Comparazione quota totale 7.29 7.16 6.72 Vincita potenziale scommettendo € 72.88 71.58 67.18 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO

Quote schedina terza giornata Mondiale per Club — Per Inter-River Plate la nostra scelta ricade su GOAL: quota 1.68 su Netwin e AdmiralBet. I nerazzurri hanno segnato e subito gol in entrambe le sfide fin qui disputate. Inter Miami di Messi a caccia di un'altra impresa contro il Palmeiras: intriga la quota 1X, è a 1.61 su AdmiralBet. La vittoria del Chelsea contro l'Esperance Tunisi è data a 1.31 su Netwin: i Blues sono reduci dal ko contro il Flamengo e devono vincere per passare il turno. L'1 del Borussia Dortmund contro Ulsan è dato a 1.22 su Netwin. Due pareggi fin qui per l'Al Hilal di Simone Inzaghi: la vittoria col Pachuca nell'ultimo match è data a 1.45. La vincita minima è di 67.18 con 10 euro su WilliamHill, fino a 72.88 su Netwin.