Serie A, Inter-Torino: quale sarà il risultato esatto? Cosa dicono le quote

Riparte il campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri debutteranno questa sera al Meazza contro il Torino di Baroni

Giovanni Montopoli Direttore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 08:36)

Torna il campionato di calcio di Serie A. Dopo il primo scivolone del Milan, sconfitto in casa dalla Cremonese, questa sera sarà la prima di mister Chivu alla guida dei nerazzurri che affronteranno il Torino di Baroni (lo scorso anno in panchina alla Lazio). I nerazzurri partono con il favore dei pronostici ma che troveranno di fronte una squadra che non vorrà presentarsi al Meazza come vittima sacrificale.

Inter-Torino, quote risultato esatto — La vittoria dei nerazzurri appare la soluzione più probabile per gli analisti di settore. I nerazzurri nel pre campionato sono sempre andati oltre il gol, in alcune occasione hanno concesso ai propri avversari qualche occasione di troppo (vedi Monza) ma il risultato di 2 a 0 è quello che appare più probabile con gli esperti di Eurobet che bancano a 7.40 questa possibilità. Più cauti gli analisti di Starcasinòbet che si posizionano a 6.60 mentre nel mezzo troviamo i bookie di Vincitu con una quota pari a 7.20 e Netbet che banca a 7.00 il risultato di 2 a 0 in favore dell'Inter

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Torino risultato esatto 2-0 7.20 PIÙ INFO 7.40 PIÙ INFO 6.60 PIÙ INFO 7.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% del primo deposito fino a 15€ PIÙ INFO fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito PIÙ INFO PIÙ INFO fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito PIÙ INFO

Inter-Torino, quote risultato esatto — Attenzione alle sorprese. Siamo pur sempre alla prima sfida di campionato e - come insegna il Milan - gli scivoloni possono essere in agguato. Il Torino dal canto suo vorra partire subito forte e lo scalpo dei nerazzurri rappresenta sempre un trofeo da esporre in bella mostra. Gli esperti di Vinctu quotano a 21.50 il pareggio tra le due squadre per 2 a 2. I bookie di Netbet invece si posizionano con una quota di 21.00 mentre gli operatori di Starcasinobet a 19.00. Più cauti gli analisti di Eurobet con una quota di 18.50 per il risultato finale di 2 a 2.

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Torino risultato esatto 21.50 PIÙ INFO 18.50 PIÙ INFO 19.00 PIÙ INFO 21.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% del primo deposito fino a 15€ PIÙ INFO fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito PIÙ INFO PIÙ INFO fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito PIÙ INFO

Inter-Torino, dove vedere la partita — Inter-Torino, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà lunedì 25 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.