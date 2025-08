Migliori siti scommesse, recensione e analisi dei bookmaker top del mese 

La nostra recensione sui migliori siti scommesse online prende il via dalla valutazione di alcuni aspetti di queste piattaforme con licenza ADM. Questo processo è stato condotto basandoci su criteri applicabili a tutti i siti scommesse, così da poter definire tutti i pro su cui puntare e i contro da migliorare. Si tratta di aspetti quali bonus scommesse , quote calcio , offerte maggiorate e cashout : in sostanza, tutte caratteristiche volte a migliorare l’esperienza dell’utente sui siti scommesse sportive e le sue giocate sull’Inter ed altre squadre, italiane ed estere.

Per stilare la presente recensione, abbiamo analizzato attentamente i top bookmaker del mese presentando così una guida sui migliori siti scommesse ad oggi. Si tratta di portali sicuri in cui giocare e divertirsi, dotati di tutti i protocolli di trasparenza necessari e della licenza ADM che li autorizza ad operare in Italia. Ovviamente, ci siamo basati anche su altri criteri per selezionare i siti scommesse sportive più in vista del momento e ciò che è emerso dalla nostra analisi è la presenza di un ventaglio di soluzioni adatto a tutti i tipi di giocatori: dai nuovi agli storici appassionati.

Nella tabella che vi presentiamo in questo paragrafo noi di FcInter1908 abbiamo raccolto i punti precedentemente descritti, declinandoli per ciascuno dei migliori siti scommesse sportive che abbiamo trovato ed analizzato. In particolar modo, a far la differenza è stato il bonus benvenuto scommesse di questi bookmaker, così come il palinsesto calcio .

Nato in Italia, Vincitu ha progressivamente trovato il suo posto tra i migliori siti con licenza ADM grazie ad un ampio focus sul calcio e ad una particolare attenzione per bonus e promo ricorrenti. L'offerta di benvenuto è decisamente nella media, addirittura al di sopra invece le quote maggiorate che rappresentano un vero e proprio punto di forza di questo operatore. Il palinsesto Vincitu non è vastissimo ma gode comunque degli eventi più importanti del panorama sportivo globale, mentre abbiamo avuto modo di notare come il layout - sia su desktop che sull'app mobile - sia sensibilmente da migliorare.

Approcciarsi a LeoVegas potrebbe sembrare sinonimo solto ed esclusivamente di un approccio con casinò, slot e casinò live. Pensarla così, ad oggi, non basta più vista l'attenzione dell'operatore in arancione anche al mondo dello sport. Lo testimonia un palinsesto di buon livello, così come le quote che lo rivestono. Ma soprattutto un bonus benvenuto originale, che verte su diverse vincite potenziate che in caso di successo diventano immediatamente prelevabili. Un boost non da poco per i giocatori che aprono un conto per la prima volta su LeoVegas, il quale però mantiene alcuni aspetti da migliorare. Su tutti, l'assenza di un live streaming.

Tra i siti scommesse sportive più longevi e conosciuti non possiamo che citare anche Snai, che mette a disposizione un palinsesto sport a 360° già dal proprio bonus benvenuto multiprodotto - con tanto di porzione alla registrazione, senza deposito. Da quanto abbiamo appreso analizzando a fondo questo bookmaker, siamo di fronte ad uno dei più completi a livello di sport giocabili e quote: si va dal calcio all'ippica, dal basket fino agli eventi di politica e spettacolo. Il layout è ottimo, sebbene un po' dispersivo nelle versioni mobile vista la varietà di app che Snai mette a disposizione dei giocatori.

A livello di tradizione, non si può prescindere da William Hill che rappresenta uno dei pilastri del betting in Italia . A livello di palinsesto il bookmaker di origine inglese non ha eguali, grazie ad un insieme di quote piuttosto competitive sia in prematch che in antepost. Stesso discorso per le giocate live, tra i punti di forza di WH e decisamente apprezzate dai giocatori. Anche per questo operatore il palinsesto si amplia e guarda oltre gli sport classici, inserendo discipline più ricercate e allo stesso tempo Spettacolo ed Elezioni Politiche. Il livello è dunque molto alto, ma nonostante ciò ci sentiamo di segnalare un numero limitato di tornei disponibili per il Live Streaming.

L'offerta di AdmiralBet non si limita solo al casinò , anzi: si tratta di uno dei bookmaker con il numero più elevato di sport all'interno del proprio palinsesto. Allo stesso modo, ci ha soddisfatto la quantità e la varietà di mercati disponibili, soprattutto per gli sport principali e più giocati come calcio, basket, tennis, volley, formula 1 e motociclismo. Il vero vanto dell'operatore, tuttavia, riguarda gli sport minori che spaziano dalla pallamano alle freccette, passando per boxe, cricket e snooker. Non dimentichiamo l'area dedicata allo spettacolo, con Festival, Reality ed Elezioni Politiche disponibili per vecchi e nuovi utenti. In linea con gli altri siti scommesse online anche i bonus, sebbene alcuni godano di requisiti di puntata piuttosto complicati.

Netwin è tra i bookmaker che hanno goduto di una rapida ascesa all'interno del panorama dei migliori siti scommesse con licenza ADM presenti in Italia. Il binomio vincente dell'operatore consiste nel giusto mix tra grafica e quote competitive : il primo punto è dovuto ad un'adeguata scelta dei colori e una semplificazione dei "pulsanti" a livello estetico, il secondo verte sulla possibilità di realizzare multiple prematch di livello assoluto. Le scommesse sono centrali nell'offerta di Netwin, che approfondisce un palinsesto ricco di mercati calcio, tennis e basket con altri sport meno seguiti. Da migliorare? Probabilmente qualche requisito di rigioco per sbloccare il bonus benvenuto.

Uno dei punti fermi del betting in Italia è di sicuro Bet365, brand tradizionale di stampo inglese e apprezzatissimo da tutti gli appassionati di scommesse sportive. Si tratta di uno dei bookmakers più completi grazie ad un palinsesto senza eguali tra i siti scommesse ADM con numerosi sport a disposizione dei giocatori. Si va dai più noti, come calcio, basket, tennis e volley, fino alla scoperta di softball, hockey e altre discipline poco diffuse nel nostro Paese. Il fiore all'occhiello di Bet365 è la sezione Live Streaming, con la possibilità di seguire in tempo reale alcuni dei maggiori eventi e di consultare le quote in tempo reale. n aspetto leggermente migliorabile è rappresentato dalla quantità di mercati disponibili.

Stando a quanto analizzato dal team di FC Inter 1908, anche Betsson rientra tra i migliori siti scommesse sportive online grazie al proprio insieme di quote sport e al ventaglio di possibilità nelle giocate pre-match - anche qui, soprattutto con il calcio. Il bonus benvenuto risulta piuttosto vantaggioso, ma è in particolar modo grazie al Bonus Multipla che l'operatore svedese riesce piazzarsi tra i top bookmakers del momento. Questa promo è disponibile per tutti i clienti Betsson e permette di ottenere fino al 600% di maggiorazione sulle eventuali vincite derivanti da schedine multiple. Aumentare il numero di sport giocabili innalzerebbe ancor di più la valutazione di questo bookmaker.

Dal nostro punto di vista, Netbet è uno dei migliori siti scommesse online per quanto riguarda il palinsesto grazie all'ampia scelta che offre ai propri utenti. Il calcio è la locomotiva della sezione sport , come per tutti i siti scommesse sportive con licenza ADM. Oltre al pallone più celebre, però, c'è spazio per il tennis e il basket e anche per competizioni "di nicchia" che si fondano su quote competitive ed interessanti. Un plauso anche alla sezione scommesse live, con la possibilità di seguire diversi eventi in live streaming con la funzione Diretta TV. Di sicuro migliorabile, invece, la quantità di mercati disponibili.

Cosa considerare prima di scegliere un sito scommesse?

A questo punto, quali altri fattori vanno presi in considerazione per capire come scegliere un sito scommesse? Chiariamo che l'analisi della nostra redazione si è basata soprattutto sui fattori descritti all’inizio: si tratta dei punti cardine, che i siti scommesse sportive devono garantire ai propri utenti.

Tuttavia, scoprire come scegliere un sito scommesse passa anche da ulteriori proprietà in possesso dei migliori siti scommesse online – che sono tali proprio perché performanti anche nei dettagli, che hanno fatto la differenza per selezionare gli operatori presenti in questa recensione.

Licenza ADM

Transazioni sicure

Mercati disponibili

Possibilità di scommettere tramite app scommesse

Ampiezza palinsesto

Bonus Multipla

Promozioni ricorrenti per utenti già iscritti

Live Streaming

Metodi di pagamento

Licenza ADM

Nella scelta dei siti scommesse on line è imprescindibile la presenza della Licenza ADM. Si tratta di un codice numerico presente in genere nel footer del sito e che certifica che quel dato portale è autorizzato ad operare in Italia. La certificazione viene rilasciata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex AAMS) che in seguito a specifici controlli stabilisce se i siti scommesse online sono o meno in grado di garantire quote in linea con il mercato, transazioni sicure, protezione dei dati personali e altri aspetti correlati, come autoescludersi da tutti i siti di scommesse.

Transazioni sicure

Altrettanto cruciale è la presenza nei migliori siti scommesse sportive di metodi di pagamento che garantiscano transazioni sicure – e che vedremo più avanti, divisi per tipologie. La sicurezza dei passaggi di denaro, nei siti scommesse online, è affidata a protocolli di crittografia chiara come SSL, che protegge oltre ai dati economici anche quelli anagrafici. Da questo punto di vista, la licenza ADM è una garanzia di sicurezza e trasparenza e ciò permette a nuovi e vecchi utenti di effettuare depositi e prelievi in totale serenità.

Mercati disponibili

Spostando il focus sull’offerta di giocate disponibili, abbiamo riscontrato una vastità sempre maggiore di mercati disponibili nei siti scommesse online. I grandi classici sono intramontabili e veri e propri capisaldi del betting made in Italy: stiamo parlando dell’Esito 1X2, Doppia Chance, Over e Under, Goal e No Goal, Risultato Esatto e così via. Ma degni di nota sono anche

Possibilità di scommettere tramite app scommesse

Al giorno d’oggi per un sito scommesse è impossibile mettere a disposizione degli utenti soltanto la versione desktop. Ecco perché un requisito base per rientrare tra i migliori siti scommesse online scelti dalla nostra redazione è la presenza di una o più app scommesse, indispensabile per giocare in qualsiasi momento tramite smartphone e con tutti i dispositivi compatibili. Le app scommesse più performanti sono quelle costantemente aggiornate, in linea con il palinsesto dei siti scommesse sportive corrispondenti e che permettono all’utente di ricevere anche notifiche push con news e promo dedicate.

Ampiezza palinsesto

Il focus della maggior parte degli appassionati di sport in Italia è il calcio, in particolar modo l’Inter per quanto riguarda la nostra redazione. Eppure, nei siti scommesse on line non va sottovalutata l’ampiezza del palinsesto sia per quanto riguarda i campionati minori del nostro Paese, sia per i tornei internazionali. E non solo, anche e soprattutto per le altre discipline sportive. Negli ultimi anni, infatti, la possibilità di scommettere su altri sport è ben accolta dai giocatori che spaziano dai più noti come basket e pallavolo per arrivare anche a sport più di nicchia. Per questo motivo, è abbastanza diffuso un palinsesto dai 25 ai 30 sport e oltre da parte dei siti scommesse sportive, con tanto di sezioni speciali dedicate a spettacolo ed elezioni politiche.

Bonus Multipla

Da tenere senz’altro in considerazione è anche la presenza del bonus multipla, da sempre tra le promo ricorrenti apprezzate da tutti gli utenti. I migliori siti scommesse sportive prevedono questa tipologia di bonus a favore di tutti gli utenti: certo, anche in questo caso vi sono dei requisiti minimi da rispettare, soprattutto a livello di quota, ma la loro lieve entità rende il bonus multipla estremamente accessibile a tutti. In cosa consiste? In una progressiva maggiorazione – a livello percentuale – della potenziale vincita, in base agli eventi inseriti in schedina. In genere, si va da minimo 3 o 4 eventi ad un massimo di 30, che corrisponde alla maggiorazione massima nella maggior parte dei siti scommesse on line.

Promozioni ricorrenti per gli utenti già iscritti

Gli utenti già iscritti ai siti scommesse sportive hanno a disposizione una serie di promozioni ricorrenti, che non si limitano al solo bonus multipla. Non è raro, infatti, imbattersi in promo dedicate al singolo utente e comunicate via notifica o mail, così come offerte a tempo disponibili nella sezione “Bonus” o “Promozioni” dei maggiori siti scommesse online. Si tratta di bonus ricorrenti come Classifiche, Race, Maggiorate sull’Inter, altre formazioni o altri sport o semplicemente di importi erogati in Fun Bonus a fronte di una specifica giocata (ad esempio, di minimo 5€ per ottenere la stessa somma in Fun Bonus).

Live Streaming

Un altro punto a favore dei siti scommesse online è la presenza del Live Streaming. Si tratta di una funzionalità sempre più diffusa che va oltre il semplice aggiornamento live di una scommessa, poiché permette di seguire l’evento - o gli eventi – direttamente sul sito dell’operatore. Nell’apposita sezione, infatti, questa funzione è accompagnata dalle quote in continuo mutamento e pertanto giocabili in qualsiasi momento, in tempo reale. Un’immersione di sicuro coinvolgimento per l’utente, sempre più alla ricerca dell’immediatezza nel contesto delle scommesse sportive.

Metodi di pagamento

Importantissimo da tenere in considerazione è il metodo scelto per effettuare un deposito sui siti scommesse sportive in maniera corretta. I metodi di pagamento consentiti sono differenti, tutti certificati come sicuri grazie alla licenza ADM e che riguardano i sistemi più comuni e diffusi. Si tratta delle Carte di Credito o Debito, dei portafogli elettronici come PayPal, Skrill e Neteller, dei Voucher oppure del classico bonifico bancario. Ognuno di essi possiede limitazioni di deposito e prelievo, resi noti nei termini e condizioni o nella sezione FAQ dei siti scommesse che li prevedono.

Assistenza clienti

Un’efficiente assistenza clienti è di sicuro un plus per i siti scommesse sportive. Numerosi portali velocizzano le pratiche di supporto inserendo le FAQ, le cosiddette domande frequenti degli utenti, in cui essi possono trovare già tutte le risposte che cercano. Tuttavia, talvolta potrebbe servire un contatto diretto per ottenere delucidazioni sui bonus, comprendere come autoescludersi da tutti i siti di scommesse e così via, ed è per questo che i metodi che abbiamo testato ci sono sembrati piuttosto efficienti: si tratta, generalmente, di e-mail, Live Chat e numero di telefono.

Come iscriversi ai siti scommesse? Ecco cosa serve

Per iscriversi correttamente ai migliori siti scommesse online è sufficiente seguire una procedura standard, praticamente analoga su tutte le piattaforme con licenza ADM. In primo luogo, è necessario possedere almeno 18 anni di età e non avere nessun conto gioco creato in precedenza del bookmaker nel quale si intende registrarsi. Fondamentale è la verifica dei documenti d’identità, dunque bisognerà essere in possesso di una carta d’identità, un passaporto o una patente in corso di validità. Infine, ricordiamo che alcuni siti scommesse online prevedono la registrazione con SPID o CIE. Detto ciò, i passaggi universali per una registrazione classica sui siti scommesse sportive sono: