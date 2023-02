Cassano: “Inzaghi, né testa e né coda. Se Conte torna viene all’Inter. E Lukaku…”

«Indegno il primo tempo, poi se segna l'Udinese il due a uno è finita la partita. L'Inter doveva chiudere la gara invece è stata una roba molto brutta. La squadra friulana ci sta che faccia una partita del genere. Ma la gara è stata brutta. Il secondo tempo come idee è stata peggio. Mi aspetto che l'allenatore negli spogliatoi dia qualche input invece era una partita tipo "attacco io e attacchi tu". L'Inter mi è sembrata inaffidabile dietro, erano sfilacciati e lunghi, una squadra confusa. Poi la vinci perché hai qualità, ma l'Udinese ha preso gol su contropiede. Ha vinto la squadra nerazzurra ma l'allenatore non ha testa né coda, non mi dà niente. Una società come quella interista non può pensare di vincere Supercoppa e Coppa Italia ma l'Inter deve essere competitiva in campionato. L'anno scorso ha perso lo scudetto contro una squadra meno forte, ma quest'anno è stato un massacro. Magari poi vince la CL e ci spero. Ma tutti i segnali mi portano a non essere positivo. Nelle prime quattro in Serie A ci arrivano. Ma col Porto devi fare la partita andata e ritorno. Non sono ottimista e la gara con l'Udinese mi ha dato l'evidenza che se ci fosse stata più qualità in campo da parte degli avversari l'Inter quella partita l'avrebbe persa. Non ho fiducia per il proseguo della stagione», ha sottolineato l'ex attaccante.