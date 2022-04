Inter-Milan, Andreolli: “Notte perfetta, Lautaro uomo derby. Merito di Inzaghi e di…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro

Marco Andreolli ha analizzato la prestazione dei nerazzurri contro il Milan in Coppa Italia: "Una notte perfetta, un derby bello e entusiasmante. Soprattutto il primo tempo, forse il più bello dell'intera stagione. L'Inter ha dominato ed è venuta fuori tutta la sua qualità e la sua esperienza. Una stagione sin qui importante quella dell'Inter di Inzaghi. L'Inter ha sempre saputo dare grandi risposte quando serviva un segnale forte e vivo. Questo è un dato di fatto. Il merito è anche dell'allenatore. Non erano molti quelli che pensavano di vivere un finale di stagione giocando un ottavo di CL con una delle grandi favorite, vincendo ad Anfield, e arrivando in finale di Coppa Italia. Adesso bisogna provare a chiudere la stagione nel migliore dei modi".